Hauptversammlung ohne Misstöne : Ein Vorstandsteam führt jetzt den TuS Xanten

Xanten Anton Artz, Kurt Evers, Heribert Kerkmann, Roland Seerau und Susanne Wonning teilen sich die Aufgaben beim Sportverein vom Fürstenberg auf. Heinrich Gundlach bleibt als Ehrenvorsitzender dabei.

Stadionsprecher Anton Artz hielt eine kleine Laudatio auf eine Persönlichkeit, die das große Vereinsschiff durch so manch raue See sicher gesteuert habe. Er sei ein Mann, der den TuS geprägt habe wie kein anderer. Artz stellte unter anderem das große Engagement von Gundlach (84) für sozial benachteiligte und Asylsuchende heraus. „Alle, die 41 Jahre und jünger sind, bitte ich aufzustehen: „Ihr wart noch nicht geboren, da wurde unser Heinrich Vorsitzender des TuS Xanten“, sagte Artz.

Nach seiner Ernennung zum Ehrenvorsitzenden schritt Gundlach zu seiner letzten Tat als TuS-Chef: Er bat vier Männer und eine Frau, sich kurz vorzustellen. Die fünf hatten sich bereiterklärt, als Team den neuen geschäftsführenden Vorstand zu bilden. Die Versammlung gab für sie in alphabetischer Reihenfolge ihr Votum ab. Auch bei diesem Tagesordnungspunkt herrschte Einigkeit: Anton Artz, Kurt Evers, Heribert Kerkmann, Roland Seerau und Susanne Wonning führen künftig den TuS. Sie hatten im Vorfeld ihre Aufgabenbereiche be- und abgesprochen. Kerkmann brachte es auf den Punkt, was dem neuen Vorstand wichtig ist: „Wir sind in einer Situation, in der es notwendig ist, dass wir zusammenhalten.“ Die Vernetzung der einzelnen Abteilungen, ihr Zusammenhalt und die Nachwuchsförderung waren weitere Stichpunkte bei der Zielsetzung.