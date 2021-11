Amteurfußball in der Corona-Krise : FVN sieht Spielbetrieb durch 2G-Regel nicht gefährdet

Kreis Nach Bekanntwerden der neuen Corona-Vorgaben teilte der Fußballverband Niederrhein am Dienstag mit, dass die Saison nicht unterbrochen werde. „Bestimmt 90 bis 95 Prozent der Spielerinnen und Spieler sind mittlerweile durchgeimpft“, sagte Wolfgang Jades.

Doch Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses (FVN), gibt Entwarnung: „Durch die neue Verordnung, die bis zum 21. Dezember läuft, darf weiter gespielt werden. Und wir werden uns hundertprozentig an die 2G-Regel halten, die für Spieler wie Zuschauer gilt“, sagte Jades als Reaktion auf die Entscheidung der NRW-Regierung. Er sehe es als nicht allzu tragisch an, dass aus der 3G- eine 2G-Regel geworden ist. „Bestimmt 90 bis 95 Prozent der Spielerinnen und Spieler sind mittlerweile durchgeimpft.“ Zudem wies Jades auf die 50-Prozent-Regel des FVN hin, die besagt, dass eine Saison gewertet wird, sofern die Hälfte der Partien gespielt sind. Und der Fall sei bereits in einigen Spielklassen wie der Landesliga, Gruppe 2, eingetreten. In der Moerser Kreisliga A läuft die Hinrunde noch bis zum 19. Dezember.