Fußball : Marathonläufer Thorsten Kwekkeboom macht den TuS Borth fit

Rheinberg Der Langstreckenläufer kommt als Fitness-Coach bei den Spielern des A-Ligisten sehr gut an. Trainer Frank Misch freut sich über die Unterstützung und hält sehr viel vom Know-How des 48-Jährigen.

Kwekkeboom gehörte einst zu den 30 besten Marathonläufern Deutschlands und schaffte es bei vielen prestigeträchtigen Läufen in der Region aufs Treppchen. Zum Fußball brachte ihn sein zehnjähriger Sohn Matti, dessen E-Jugend-Team er zweimal pro Woche betreut. Im Spätsommer 2019 folgte dann der Schritt in den Senioren-Bbereich. Auf Anfrage von Carsten Bücker unterstützte Kwekkeboom den TuS 08 Rheinberg für einige Wochen. Zuvor war auch Stefan Kuban, Coach des SSV Lüttingen, an einer Zusammenarbeit mit dem 48-Jährigen interessiert. Nur wenig später landete Kwekkeboom bei „seinem Verein“, dem TuS Borth. „Anfangs wurde ich vielleicht belächelt. Aber gerade in den unteren Ligen bringt Athletiktraining für die Robustheit richtig viel.“