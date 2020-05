Handball: Verbandsliga : TuS Rheindorf hält seinen Kader zusammen

Rene Hosan geht in seine dritte Saison als Trainer des TuS Rheindorf. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Rheindorf Die Verbandsliga-Handballer des TuS Rheindorf nutzen die derzeitige Pause, um die Weichen für die kommende Spielzeit zu stellen. Trainer Rene Hosan geht mit dem Klub in seine dritte Saison. Auch die Spieler bleiben dem Verein treu.

Die bereits vor mehreren Wochen abgebrochene Spielzeit in der Verbandsliga haben die Handballer des TuS Rheindorf auf dem zehnten Platz beendet. Der Klassenerhalt stand frühzeitig fest. „Ich hätte mir noch einen einstelligen Tabellenrang gewünscht“, sagt Trainer Rene Hosan. „Doch insgesamt kann ich auch so wirklich zufrieden sein.“

Dass es durch den Abbruch keine Absteiger gab und fünf neue Teams in die Liga kommen, macht die Aufgabe für Hosan und seine Mannschaft künftig nicht einfacher. „Daher ist das Saisonziel für die kommende Runde auch schon klar: Für uns geht es vom ersten Tag an nur um den Klassenerhalt“, betont der Coach mit Blick auf die dann erhöhte Zahl an Abstiegsplätzen.