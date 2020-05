Tennis : TC Rheinberg startet wieder durch

Rheinberg Auf der Platzanlage des Klubs wird wieder Tennis gespielt. Der Verein ist mit großer Sorgfalt an die Erfüllung der Auflagen herangegangen und hat drei Corona-Beauftragte installiert. Der Vorbereitsungs-Aufwand war groß.

An vorderster Front standen dabei die beiden Platzwarte Christian Knies und Michael Humrich sowie Sascha Juchet. Der Verein setzte dieses Trio als sogenannte Corona-Beauftragte ein. „Ihnen ist es vor allem zu verdanken, dass wir so reibungslos wieder in den Spielbetrieb einsteigen konnten. Sie haben vorbildliche Arbeit geleistet“, sagt Rohrbachs Stellvertreter Michael Schiffer. Vorbildlich ist in der Tat das Konzept und die Umsetzung, wie der TC Rheinberg unter Einhaltung sämtlicher Auflagen seinen Mitgliedern das Tennisspielen wieder ermöglicht. Zwar gehört Tennis aufgrund des fehlenden körperlichen Kontaktes nicht unbedingt zu den Sportarten, die Infektionen begünstigen, strenge Vorschriften gilt es aber dennoch einzuhalten.