Fußball : Nathnael Scheffler will den nächsten Schritt beim SV Sonsbeck gehen

Sonsbeck Der 20-Jährige wird künftig für den Landesligisten spielen. Zuletzt kickte der gebürtige Uedemer für den 1. FC Kleve in der Ober- und Bezirksliga. „Er passt genau in unser Anforderungsprofil“, sagt Trainer Heinrich Losing.

Scheffler, der gebürtig aus Uedem stammt, spielte bis zur U 12 bei seinem Heimatverein, ehe es dann zum 1. FC Kleve ging. Dort machte der defensive Mittelfeldspieler weiter auf sich aufmerksam und folgte im Jahr 2016 dem Ruf von Arminia Klosterhard. Dort kickte er in der U 17. Nach einer Saison in der Niederrheinliga schaffte er den Sprung in die A-Jugend Bundesliga unter der Leitung des Moersers Robin Krüger, der nun beim Regionalligisten RW Erfurt unter Vertrag steht.

„Obwohl ich im jüngeren Jahrgang war, konnte ich mich unter 50 Spielern bei einem Probetraining durchsetzen“, sagt Scheffler rückblickend. In der U 19 spielte er unter anderen mit Tim Bradaric (Sohn von Thomas Bradaric) und Said Dahoud (Bruder von Mahmoud Dahoud) zusammen. Als Stammspieler in Klosterhardt wurden Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen auf ihn aufmerksam.

Da der Kontakt nach Kleve nie abriss, entschied Scheffler sich nach einem halben Jahr bei RWO zu einer Rückkehr zum 1. FC Kleve. Dort kam er auf neun Oberliga-Einsätze und ein Tor. In dieser Saison reichte es nur noch zu einem Liga-Spiel in der Oberliga und 18 Partien in der zweiten Mannschaft. „Da ich in der ersten Mannschaft mit Fabio Forster, Tim Haal und Luca Plum starke Konkurrenz hatte, habe ich mich für einen anderen Weg entschieden. Der SV Sonsbeck hat sich sehr um mich bemüht und mich von seinem Konzept, vor allem mit jungen Spielern zu arbeiten, überzeugt“, so Scheffler, der sich auf die neue Aufgabe freut und sich in Sonsbeck sportlich aber auch menschlich weiter entwickeln möchte. Auch beruflich gab es in diesem Jahr eine Veränderung. Seit April macht der 20-Jährige eine Ausbildung zum Bauzeichner.