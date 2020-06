Schüler absolvieren Fußball-Ausbildung : Nachwuchstrainer mit Zertifikat

Rheinberg An der Rheinberger Europaschule erhielten nun 17 Schüler, die in den vergangenen Monaten die Ausbildung zum DFB-Junior-Coach absolviert hatten, nun ihre Zertifikate. Die Jugendlichen dürfen unter anderem nun Jugendteams trainieren.

Benedict Weeks vom Fußballverband Niederrhein (FVN) hatte am Dienstagmittag einen wichtigen Termin in Rheinberg. Erwartet wurde er an der Europaschule. Dort hatten 17 Jugendliche im Unterricht des Wahlpflichtbereichs II die Ausbildung in 40 Lerneinheiten à 45 Minuten zum DFB-Junior-Coach erfolgreich abgeschlossen. Weeks, beim FVN Mitarbeiter im Bereich Jugend- und Schulfußball, brachte die Zertifikate mit.