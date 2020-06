Hückeswagener Privatschule : Berufskolleg – Abschlussfeier im kleinen Kreis

Hückeswagen Sechs Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Hückeswagen bekamen am Freitag ihre Abiturzeugnisse überreicht. Sie haben drei bzw. vier anstrengende Jahre hinter sich, während einstige Mitschüler dem Stress nicht gewachsen waren.

Dass die Abschlussfeier der Abiturienten am Berufskolleg am Freitagnachmittag von der Personenzahl her eher überschaubar war, war ausnahmsweise nicht der Corona-Krise geschuldet. Denn mit Tobias Niklas (Hückeswagen), Christoph Hamacher (Wermelskirchen), Selina Stratemeyer (Remscheid), Maxim Bullach (Hückeswagen), Anna Zang (Aschaffenburg) und Dustin Dörner (Radevormwald) waren es in diesem Jahr nur sechs Schüler, die von ihrer Klassenlehrerin Claudia Richter und Geschäftsführerin Gabriele Döbler in der Kapelle des ehemaligen Marienhospitals ihre Zeugnisse überreicht bekamen.