Abschlussfeier im Bergischen Berufskolleg : Zeugnisse in den Klassen — Bestenehrung als Höhepunkt

Zeugnisse in den Klassen — Bestenehrung als Höhepunkt

Wermelskirchen Eigentlich sollte am Freitag groß im Berufskolleg gefeiert werden. Doch die Corona-Krise machte dem Abschlussjahrgang einen Strich durch die Rechnung. So gab es die Zeugnisse im kleinen Kreis; der Schulleiter ließ es sich dann doch nicht nehmen, die Besten zu ehren.

Statt in festlicher Garderobe im Kreis der Familie bei der eigentlich für den gestrigen Tag geplanten Abschlussfeier des Bergischen Berufskollegs (Standort Wermelskirchen) gebührend gefeiert zu werden, saßen die vielen Schüler mit ausreichend Abstand in halbierten Klassen in der Schule. Aufgrund der Corona-Situation wurde die Abschlussfeier abgesagt.