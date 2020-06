Nach Attacke auf eigenen Vater : Angeklagtem im Gipserbeil-Prozess wird Psychose attestiert

Solingen / Hückeswagen Am zweiten Verhandlungstag wurden am Landgericht Wuppertal die behandelnden Ärzte des Angeklagten gehört. Sie hatten dem 35-Jährigen bereits im Vorfeld die dauerhafte Unterbringung in einer Psychiatrie beantragt.

Im Verfahren gegen einen 35-jährigen Hückeswagener, der kurz vor Weihnachten 2019 seinem 70-jährigen Vater in dessen Wohnung in Solingen mit einem Gipserbeil schwere Schädelverletzungen zugefügt hatte, stand auch am zweiten Verhandlungstag vor allem eine Frage im Raum: War die Tat vorhersehbar ? Und hätte man sie durch psychiatrische Behandlung verhindern können ?

Der Angeklagte hat den Angriff nicht begründet und auch dem Vater – im Rollstuhl schon beim letzten Termin vernommen – blieben die Gründe ein Rätsel. Er habe sich um den Sohn gekümmert, so weit dieser das zugelassen habe. Trotz schwerer Beeinträchtigungen und noch ausstehender Operationen hege er keine Rachegedanken. Dass der Sohn Hilfe brauche, sei schon in den vergangenen Jahren offensichtlich gewesen. In sich gekehrt, sozial isoliert und ohne jeden Antrieb habe er zuletzt bei der Mutter gelebt, mit dem Computer als fast einziger Verbindung zur Welt da draußen.

Das bestätigte auch ein Sozialarbeiter, der nach einer Haftstrafe des Angeklagten wegen Freiheitsberaubung – er hatte eine 18-Jährige in ein Auto gezerrt – bereits 2005 als Betreuer bestellt worden war. Schon damals seien die typischen Merkmale einer Psychose erkennbar gewesen. Stimmen habe er gehört, nicht ansprechbar sei er gewesen. Später habe er Bilder in der Wohnung der Mutter von der Wand gerissen und verbrannt. Die Mutter selbst habe sich immer schützend vor ihren Sohn gestellt und auf Nachfrage geäußert: Nein, es sei alles in Ordnung.

Seit 2015 schon beriet auch eine Fachkrankenschwester die Mutter, und versuchte sie vergeblich davon zu überzeugen, dass ihr Sohn eine verschobene Wahrnehmung der Realität habe. Die Wohnung der Mutter, ihr Handy, selbst das Auto des Nachbarn wären alles seins. Selbst einen ersten Angriff auf die Mutter habe diese noch als Unfall erklärt.

Auch ein Solinger Psychiater, der schizophrene Merkmale diagnostizierte und Medikamente verschrieb, tat dies wohl eher gegen den Widerstand der Mutter. Die Einnahme der Medikamente habe der Angeklagte wiederholt abgelehnt. Dieses Krankheitsbild bestätigten auch weitere Ärzte. Wegen nur geringer Aggressionen habe es aber keine Chance für einen Unterbringungsbeschluss in der geschlossenen Psychiatrie gegeben. Auf Anraten des Arztes habe sich der 35-Jährige dort zwar aufnehmen lassen, dann aber selbst entlassen.

Die Mutter wies ihn wegen der gewalttätigen Übergriffe und eines gegen ihn erwirkten Annäherungsverbotes vor der Türe ab. 60 Euro warf sie ihm noch aus dem Fenster für das Taxi zurück ins Klinikum. Dort sei er jedoch nicht wieder aufgenommen worden. Ein Notfall sei nicht erkennbar gewesen, immerhin wurden dem Vater Tabletten mitgegeben. Die der Angeklagte nicht genommen hat. An den Angriff auf den Vater kann er sich nicht erinnern. Für ihn scheint „alles völlig normal“.