Montanusschule Hückeswagen : Hauptschule verabschiedet 35 Schüler

Diese beiden waren die Besten ihrer Klassen und wurden am Freitag bei der Zeugnisübergabe gesondert geehrt: Tobias Hesterberg (10 B) und Emily Efremov (10 A). Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Mit einer abgespeckten Abschiedsfeier entließ die Montanusschule am Freitag 35 Abgangsschüler im Forum. Trotz der strengen Corona-Auflagen war es eine würdige und auch emotionale Verabschiedung im Beisein der Eltern.

Auf die geplante Abschlussfahrt nach Italien mussten die ehemaligen Zehntklässler der Montanusschule aufgrund der Corona-Krise verzichten. Nicht verzichten mussten sie jedoch auf eine würdige Verabschiedung mit persönlicher Übergabe der Zeugnisse. „Wir sind froh, dass wir wenigstens in diesem Rahmen feiern können“, freute sich Schulleiter Karlheinz Rennau über die Lockerungen der Auflagen. So konnten die Schüler ihre Eltern mit ins Forum bringen, wo sie sich von ihren Lehrern verabschieden konnten und die vergangen Jahre Revue passieren ließen.

35 Jungen und Mädchen erhielten die Zeugnisse von ihren Klassenlehrerinnen Petra Hofmann und Anke Petrasch, dazu gab es eine personalisierte Sonderausgabe des Grundgesetzes und der Landesverfassung mit Widmung. „Wir können froh sein, in einem Land zu leben, wo auch solche Krisen wie die Corona-Pandemie durch den guten Zusammenhalt gemeistert werden“, sagte Rennau und forderte die Schüler zur Mitgestaltung auf.

Info Die Leistungen der Abschlussklassen 2020 Abschlüsse In der Hauptschule können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I erworben werden: der Hauptschulabschluss (nach Klasse 9), der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 Typ A und bei erfolgreichem Besuch der Klasse 10 Typ B der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife). Absolventen Von den 35 Absolventen erreichten 17 den Hauptschulabschluss und 15 die Fachoberschulreife, davon sieben mit Qualifikationsvermerk für das Gymnasium. Drei Schüler verließen die Schule mit dem Hauptschulabschluss nach Klasse 9.

Die Zehnerklassen mussten sich in den vergangenen Wochen auf die Abschlussprüfungen mit einigen Einschränkungen vorbereiten. „Wir waren lange Zeit gar nicht und danach nur alle zwei Tage in der Schule“, berichtete Stefan Rick (16). Rennau brachte es noch genauer auf den Punkt: „Normalerweise hättet Ihr in den zehn Schuljahren, die hinter Euch liegen 2000 Schultage, 12.000 Stunden Unterricht, 108 Klassenarbeiten, zirka 120 Tests, 13 zentrale Abschlussprüfungen und eine Abschlussfahrt gehabt. Durch Corona waren es jedoch 75 Schultage, 450 Unterrichtsstunden, drei Arbeiten, zirka zwölf Tests, drei zentrale Abschlussprüfungen und eine Klassenfahrt weniger“, rechnete er vor.

Die drei zentralen Prüfungen waren durch individuelle Abschlussprüfungen ersetzt worden. „Sie waren auf Eure Bedingungen zugeschnitten, was dazu geführt hat, dass heute niemand die Schule ohne Abschluss verlässt“, fügte der Schulleiter hinzu. Sein Dank richtete sich dabei auch an die Eltern für die Unterstützung beim Homeschooling sowie an die Kollegen, die die Schüler mit den nötigen Arbeitsmaterialien versorgt hätten.

Der Erfolg spiegelte sich in den Leistungen der Schüler wider: Als Jahrgangsbester wurde Tobias Hesterberg (Typ 10 B) geehrt, der einen Notendurchschnitt von 1,5 erzielte. Klassenbeste in der Klasse Typ 10 A wurde Emily Efremov.

Unwiederbringlich verloren gegangen war nicht nur die letzte Klassenfahrt, sondern auch eine große Abschlussfeier mit Vorführungen der Schüler auf der Bühne des Forums. „Wir hatten schon vor den Osterferien angefangen zu proben, dann kam das Praktikum und danach war Schluss“, berichtete Stefan Rick. Damit die Mühe nicht ganz umsonst gewesen ist, wurden Ausschnitte aus den Proben der Tänze per Videosequenz eingespielt. Außerdem gab es eine Diashow mit Klassenbildern aus den vergangenen Jahren.

Es war wohl die erste feierliche Zeugnisübergabe mit Mundschutz in der Geschichte der Schule. Lehrerin Petra Hofmann lobte besonders das Interesse ihrer Schüler an dem vergangenen und aktuellen Weltgeschehen. „Ich hatte noch nie eine Klasse, bei der das Fach Geschichte so viel Spaß gemacht hat. Bleibt auch in Zukunft interessiert und informiert, um durch Mitwirkung das Leben der Gesellschaft zu gestalten“, gab sie ihren Schülern mit auf den Weg.