Hückeswagener SVA-Nebenstelle : Ab Dienstag wieder Autos zulassen am Etapler Platz

Die Hückeswagener SVA-Nebenstelle befindet sich seit September 2016 in dem Neubau am Etapler Platz. Foto: kreis

Hückeswagen Am 23. Juni nimmt die Hückeswagener Nebenstelle des Straßenverkehrsamts ihren Dienst wieder auf – nach mehr als dreimonatiger, corona-bedingter Zwangspause. Die Kreisverwaltung hat dazu ein neues Konzept erstellt.

Bereits seit drei Monaten ist die Hückeswagener Nebenstelle des Straßenverkehrsamts (SVA) am Etapler Platz geschlossen – wegen der Corona-Krise. Anmelde- und Führerscheinangelegenheiten sind seither nur in der Gummersbacher Hauptstelle möglich. Das ändert sich in der kommenden Woche: Die Nebenstelle in Hückeswagen nimmt am Dienstag, 23. Juni, wieder ihre Arbeit auf. „Dort werden dann dienstags und mittwochs zwischen 8 und 13 Uhr Zulassungsanliegen bedient – auch in den Ferienzeiten“, teilt Jessica Schöler von der Pressestelle der Kreisverwaltung mit. Nach den Sommerferien soll zusätzlich auch montags geöffnet werden, versichert sie.

In den Nebenstellen – zusätzlich zu Hückeswagen gibt es noch eine in Waldbröl – können jedoch ausschließlich Privatkunden ihre Fahrzeuge zulassen. Händler und Zulassungsdienste können daher nur noch nur die Hauptstelle in Gummersbach-Niederseßmar ansteuern. Zudem wird in beiden Nebenstellen kein Bargeld angenommen, so dass die Gebühren dort nur mit der EC-Karte beglichen werden können.

Die Kreisverwaltung hat ein neues Konzept für das Straßenverkehrsamt aufgelegt, das auf verlängerte Servicezeiten in der Hauptstelle und einen ausgeweiteten Service in den Nebenstellen setzt. „Auf diese Weise können wir wieder das normale Terminkontingent anbieten und gleichzeitig die Besucherströme entzerren. Die corona-bedingten Schutzmaßnahmen werden so weiterhin aufrechterhalten“, erklärt Ordnungsdezernentin Birgit Hähn.

(büba)