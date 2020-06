Hückeswagener Hallenbad : Familien kehren ins Bürgerbad zurück

Die beiden Meerjungfrauen Nina (12) und Nele (7) kamen am Wochenende extra aus Lennep, um endlich wieder schwimmen zu können. Denn die umliegenden Bäder – das H 2 O in Lennep und das life-ness in Radevormwald – sind noch nicht wieder geöffnet. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Am Freitag startete im Bürgerbad wieder der öffentliche Badebetrieb. Zu den ersten Gästen zählten am Wochenende vor allem Familien mit Kindern, die das Schwimmen während der Corona-Krise vermisst haben. Auch die Sauna ist wieder geöffnet.

Seit drei Wochen dürfen die Mitglieder der IG Frühschwimmer vormittags im Bürgerbad ihre Bahnen ziehen. Nun ist das Hallenbad auch wieder für alle Gäste geöffnet, wenn auch mit leicht geänderten Öffnungszeiten (s. Info-Kasten). Am Wochenende nutzten das Angebot besonders Familien mit Kindern, so wie Anika und René Löffler mit ihren Töchtern Sophie (3) und Ida (1). „Wir waren vor Corona jeden Freitag hier“, berichtete der Dabringhausener. Seine Tochter Sophie sei gerade dabei, das Schwimmen zu lernen. „Es ist schon blöd, gerade während dieser Zeit einen Monat auszusetzen“, bedauert Löffler die vorübergehende Zwangsschließung des Bads.

Der Saunabetrieb wurde ebenfalls wieder aufgenommen, wenn auch mit einer begrenzten Anzahl an Plätzen. Geschlossen bleibt die Dampfgrotte, da die Temperatur in Saunen wegen der Infektionsgefahr bei mehr als 80 Grad liegen muss.

Während der dreimonatigen Schließung hatte das Bürgerbad-Team ausreichend Zeit, um sich auf den Tag der Wiedereröffnung vorzubereiten. Gerade der dreiwöchige „Testlauf“ mit den Frühschwimmern hat Routine in die Abläufe unter Corona-Bedingungen gebracht. „Es gibt immer einen Mitarbeiter am Eingang, einen als Badaufsicht und einen zur Desinfektion“, zählt die Bademeisterin auf. Stefan Forst hat an diesem Tag die Aufgabe, alle Gegenstände, die von den Badbesuchern berührt werden, stündlich zu desinfizieren. „Das sind allein bei den 19 Einzelkabinen je zwei Türen mit jeweils zwei Türknäufen – also insgesamt 76 Türgriffe“, rechnet Andrea Jörrens vor. Hinzu kommen die Duscharmaturen und alle Handläufe. „Pro Runde geht eine Flasche Desinfektionsmittel drauf“, sagt Forst.