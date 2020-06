Hückeswagener Schloss : Pavillon kehrt in Rosengarten zurück

Der Pavillon im Rosengarten wird jetzt wieder aufgebaut. Das notwendige Gerüst wurde bereits aufgestellt. Foto: Stephan Büllesbach Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Die Aufbauarbeiten des renovierten Schmuckstücks beginnen in dieser Woche. Im Herbst 2018 musste das fast 160 Jahre alte Häuschen abgebaut werden, weil das Holz zunehmend verwittert war.

Der Lack war ab – und das im wahren Sinne des Wortes. Von weitem sah der historische Pavillon im Rosengarten zwar noch gut aus, bei näherer Betrachtung jedoch fielen die vielen Beschädigungen auf. Problematisch waren vor allem die Schäden am Holz der großen tragenden Tafeln. Denn in den Fugen zwischen den vertikalen Balken und den horizontalen Leisten hatte sich über Jahre hinweg das Regenwasser gesammelt, weswegen das Holz und der bei früheren Reparaturarbeiten verwendete Holzspachtel teilweise weggefault waren. Im Herbst 2018 war das inzwischen fast 160 Jahre alte Häuschen fachgerecht eingebaut und gelagert worden, inzwischen ist es ebenso fachgerecht restauriert worden. So kann der Pavillon nun wieder an seinen angestammten Platz im Rosengarten unterhalb des Schlosses aufgestellt werden.

„Die Bauelemente des Pavillons wurden von einem Zimmermann, der auf historische Konstruktionen spezialisiert ist, aufbereitet und denkmalgerecht überarbeitet“, teilt

Marco Raabe vom Regionalen Gebäudemanagement der Stadtverwaltung mit. Sie werden nun in dieser Woche wieder errichtet, so dass die Gestalt des Pavillons erkennbar sein wird. Das für die Arbeiten notwendige Gerüst wurde bereits am Freitag aufgestellt.

„Mit dem Aufstellen der Gebäudeteile ist der Pavillon aber noch nicht fertig“, stellt Raabe klar. Insbesondere der Anstrich der Teile fehle noch, aber auch am Dach und an den Glaselementen des Pavillons seien weitere Arbeiten notwendig. Schließlich muss auch noch die Elektrik im Pavillon so eingebaut werden, dass sie das historische Ambiente nicht stört. Raabe ist sich sicher: „Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, sieht der Pavillon wieder so schön aus wie vorher.“

Allerdings ist das historische Häuschen in der Konstruktion so überarbeitet worden, dass es den Witterungsbedingungen nun besser standhält. Raabe: „Das ist natürlich alles in Abstimmung mit dem Denkmalschutz erfolgt.“ Die zusätzlichen Arbeiten werden noch etwa einen Monat in Anspruch nehmen.

(büba)