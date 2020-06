Helios-Klinik in Wipperfürth : Schmerzklinik ist auch ein wenig Lebensbegleiter

Helios-Klinik in Wipperfürth

Wipperfürth Vor fünf Jahren nahm die Schmerzklinik am Wipperfürther Krankenhaus seine Arbeit auf. Mittlerweile ist sie etabliert – zu manchen Patienten haben die Ärzte und Pflegekräfte mittlerweile einen engen Kontakt.

Am Anfang stand die Frage, ob sich das neue Angebot überhaupt lohnen wird. Jetzt, nach fünf Jahren, steht fest: Es lohnt sich und hat sich mittlerweile etabliert. Am 22. Mai 2015 startete die erste Schmerzgruppe in den Räumen der Wipperfürther Helios-Klinik, seitdem hat sich die Abteilung stetig weiterentwickelt.