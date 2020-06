Tennis : TCX-Herren starten erfolgreich

TCX-Spielerin Mia Bandusch in einem Match der Bezirksklassen-Partie gegen GW Geldern. Foto: Camillo Kluge Foto: LS/XA

Xanten Zum Tennis-Saisonauftakt gelingt den Herren 50 in der Bezirksklasse B ein Sieg über Reichswalde. Zwei verloren geglaubte Spiele werden noch gedreht. Die Damen 40 verlieren derweil gegen Geldern.

Einen erfolgreichen Start in die Medensaison haben die Herren 50 des Tennisclub Xanten in der Bezirksklasse B (BK B) hingelegt. Sie freuten sich über einen 6:3-Sieg gegen GW Reichswalde. Rafael Becker gelang es gleich zweimal, ein scheinbar schon verlorenes Match noch für sich zu entscheiden – im Spitzeneinzel im Champions-Tiebreak sowie an der Seite von Christian van Schyndel. Zudem punkteten im Einzel van Schyndel, Rolf Morkramer und Erwin Laakmann. Karl-Heinz van Bentum/Camillo Kluge machten den Erfolg perfekt.