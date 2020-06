Aus den Vereinen : Viktoria Alpen sammelt Spenden für neuen Kunstrasen

Alpen Auf einer Internetseite können 145 Parzellen ab 50 Euro sowie elf Werbebanden ab 250 Euro erworben werden. Eine Tafel mit dem Namen der Unterstützer wird auf der Anlage aufgestellt. Der Verein hofft, dass die Bauarbeiten am 1. Juli beginnen können.

Jürgen Tooten mit seiner Firma und Vorstandsmitglied Walter Jung sind die ersten Spender, die sich Kunstrasen-Parzellen für den neuen Fußball-Platz von Viktoria Alpen gesichert haben – virtuell wohlgemerkt. Am Mittwoch wurde die Internet-Seite freigeschaltet. Die Spendenaktion läuft bis Weihnachten, danach wird eine Tafel mit den Namen der Unterstützer auf der Anlage am Schulzentrum aufgestellt. Die Bauarbeiten am ungeliebten Ascheplatz sollen in der übernächsten beginnen. Das ist der Wunsch des Vereins. Die ausführende Firma – Rogmann aus Kevealer – könne jedenfalls am 1. Juli loslegen, sagt Björn Niedrig, Pressewart der Fußball-Abteilung.