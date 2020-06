Fußball : Neuer Job für Igor Draganov in Orsoy

ORSOY Der SVO möchte mit der ersten Mannschaft in der neuen A-Liga-Saison deutlich mehr Punkte holen und wieder eine eigene A-Jugend stellen. Ein alter Bekannter am Gildekamp soll den Nachwuchs trainieren.

Die abgebrochene Saison in der Fußball-Kreisliga A hat die Baustellen beim SV Orsoy deutlich aufgezeigt. Der Kader war zu klein, und zu viele Spieler hatten wegen ihres fortgeschrittenen Alters Probleme, mit der Konkurrenz mitzuhalten. Die Folge ließ sich am Tabellenstand ablesen – magere drei Punkte fuhren die Grün-Weißen ein. Dennoch sind die Verantwortlichen rund um den Gildenkamp guten Mutes, in der neuen Saison besser abzuschneiden. Und der SVO hofft, eine A-Junioren-Mannschaft stellen zu können. Helfen soll ein alter Bekannter und langjähriges Vereinsmitglied – Igor Draganov.

Offiziell liegt die Planung in Händen von Jugend-Obmann Johannes Strohscheidt, der den Kader zusammenstellen soll. Einen Coach kann er mit Draganov schon präsentieren. „Ich habe als Nachwuchstrainer beim SV Orsoy in den 90er-Jahren angefangen. Jetzt will ich’s noch mal wissen“, sagt der Funktionär, der seit 30 Jahren in verschiedenen Positionen in der Orsoyer Fußball-Abteilung mitwirkt. Der 52-Jährige findet allerdings, dass ganz allgemein beim Nachwuchs während der Corona-Zwangspause das Interesse am Fußball doch deutlich nachließ. „Ich habe keine Lust, mit neun Spielern in eine Begegnung zu gehen“, sagt Draganov. „Es muss passen. vielleicht wissen wir in 14 Tagen schon mehr, ob der SV Orsoy wieder eine A-Jugend zusammenbekommt.“