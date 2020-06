Fußball: Bezirksliga : SC Reusrath setzt auf Wertung der Hinrundentabelle

SCR-Coach Ralf Dietrich Foto: RP/Ralph Matzerath (ARCHIV)

Langenfeld An diesem Mittwoch will der Fußballverband Niederrhein darüber entscheiden, welche Teams aus der Bezirks- in die Landesliga aufsteigen. Auch der SC Reusrath macht sich als Tabellenführer nach der Hinrunde Hoffnung auf den Aufstieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Schmitt

Das Experiment ist vorläufig gescheitert. Zwei Mal trainierte der Fußball-Bezirksligist SC Reusrath – wobei er jeweils die durch die Corona-Pandemie geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einhielt. Zunächst bat Trainer Ralf Dietrich Ende Mai zu einer kontaktlosen Trainingseinheit, in denen Zweikämpfe tabu waren. Vor einigen Tagen trafen sich zehn Reusrather zu einer erneuten Übung, doch sie traten diesmal in zwei Teams gegeneinander an. „Wir stellen das Training erstmal ein. Es ist eine hygienische Sauerei, weil wir ja noch nicht mal auf dem Vereinsgelände duschen dürfen. Jeder Spieler muss völlig verschwitzt ins Auto steigen“, erläutert Dietrich.

Dem Coach zufolge wird der Fußballverband Niederrhein (FVN) an diesem Mittwoch darüber entscheiden, welche Teams aus der Bezirks- in die Landesliga aufsteigen. Sollte die aktuelle Tabelle gewertet werden, würde der SCR als Dritter hinter den aufsteigenden Zweiten VfB Hilden II und Ersten SG Unterrath leer ausgehen. „Es ist sehr ungerecht, weil wir in der Rückrunde schon gegen viele Top-Teams wie den FC Büderich gespielt haben“, betont Dietrich. „Unsere Hoffnung ist, dass die Hinrundentabelle gewertet wird. Der FVN würde eine dritte Landesliga-Staffel öffnen, sodass die zwölf Aufsteiger aus den sechs Bezirksligen unterkommen könnten.“ Hintergrund: Nach der ersten Saisonhälfte standen die Reusrather auf Rang eins.