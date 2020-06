Tennis, 2. Verbandsliga : Erneut keine Chance für den TC Sonsbeck

Dominik Schütz war mit den Sonsbecker Herren 30 in der 2. Verbandsliga abermals unterlegen. Er verlor das Spitzeneinzel in zwei Sätzen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Kreis Die Herren 30 mussten sich in der 2. Tennis-Verbandsliga Bayer Wuppertal mit 1:8 geschlagen geben. Wesentlich erfreulicher verlief der Spieltag vor der Sommerferien-Pause für die Budberger und Alpener Herren in der offenen Klasse.

Die Herren des TC Schwarz-Weiß Budberg haben in der offenen Klasse erneut eindrucksvoll ihre Aufstiegsambitionen untermauert. Sie dominierten auch am zweiten Spieltag der 2. Tennis-Verbandsliga ihren Gegner. Der Spitzenreiter entschied wie in schon Neuss gegen den TC RAWA Essen, der an Position 1 und 3 mit starken Niederländern antrat, alle Einzel. Auf die Doppel verzichteten die Gäste, so dass Kapitän Mario Lesic mit seinem Team einen weiteren 9:0-Erfolg bejubelte.

Im Spitzeneinzel gewann Ivan Sabanov gegen Igor Straatsma mit 6:0, 6:3. Vincent van den Honert bezwang Alexander Sommer mit 6:2, 6:1. Lesic war mit 6:4, 6:4 gegen Robert Mac Donald erfolgreich. Simon Pfau konnte seinen Schläger in der Tasche lassen, da sein Gegner verletzt war. Olivier Michalski holte einen Punkt gegen Noah Schültke (6:2, 6:2). Tom Hübel ließ Emil Happe überhaupt keine Chance (6:0, 6:0). „Bei herrlichem Wetter waren durchgehend sehr viele Zuschauer da. So macht der Sieg natürlich noch viel mehr Spaß“, sagt Lesic. Nach der Ferien-Pause wollen die Budberger am 15. August ihre Spitzenposition zu Hause gegen Rochusclub Düsseldorf III ausbauen.

Die Herren von Viktoria Alpen feierten in der dritten Saison-Partie in der offenen Klasse ihren zweiten Sieg, obwohl im Heimspiel gegen den TC Hösel die Aufstellung kurzfristig umgestellt werden musste. Beim 6:3 machte Marius Holtbrink im Einzel wegen einer Blessur Platz, um fürs Doppel geschont zu werden. So rückte Lukas Holtbrink auf, der sein Match trotz Leistungssteigerung verlor (0:6, 4:6). Tommie van Gruijthuijsen hatte an Position 2 gegen seinen niederländischen Landsmann keine Chance (3:6, 3:6). Felix van Berck war hochüberlegen (6:0, 6:3). In der zweiten Einzelrunde setzte sich Stuart Rehfuß im Spitzeneinzel gegen Stijn de Gier mit 6:2, 6:3 durch.

Der Gegner von Leon Lobach, erstmalig für Alpen im Einsatz, gab im ersten Satz auf. Phillip Hammerschmidt steuerte den vierten Einzelzähler bei (6:2, 6:3). In den Doppeln sorgten Rehfuß/van Gruijthuijsen mit einem schnellen 6:2, 6:3 für die Vorentscheidung. Zudem gewann van Berck/Hammerschmidt (6:3, 6:1). Für den Tabellendritten geht’s am 15. August beim TC Schellenberg weiter.

Das Doppel 1 der Viktoria-Damen 40 sorgte beim Angermunder TC für den entscheidenden Punkt. Marion Freckmann/Kerstin Kaubisch zeigten keine Nerven und triumphierten im Matchtiebreak (10:6), so dass die Gäste mit einem 5:4-Sieg nach Alpen zurückkehrten. In den Einzeln waren Freckmann sowie Kerstin Kaubisch an Position 1 und 2 chancenlos gewesen. Auch Corinna Hochstrate verlor. Erfolgreich spielten Marianne Fonk, Sarah Müller-Carr sowie Ute Kapella. Mit einem 3:3-Zwischenstand ging’s in die Doppel, wo Hochstrate/Müller-Carr die Oberhand behielten und Freckmann/Kaubisch den umjubelten Auswärtserfolg sicherstellten.

Die Herren 30 den TC Sonsbeck trafen in ihrem zweiten Heim-Auftritt der 2. Verbandsliga auf einen Konkurrenten, der ihnen schnell die Grenzen aufzeigte. Bayer Wuppertal war deutlich überlegen und gewann mit 8:1. „Die Spieler waren im direkten Vergleich einfach besser. Das sahen wir schon an den Leistungsklassen“, resümierte Kapitän Benedikt Giesbers, der nicht selber auf dem Platz stand. Den Ehrenpunkt sicherte Christoph Andratschke an Position 6. Hendrik Schulz sowie Tim Kollert verloren den zweiten Satz jeweils im Tiebreak. Dominik Schütz, Thomas Luyven sowie Sascha Claus mussten ebenfalls ihrem Gegenüber gratulieren. Die Doppel gingen jeweils in zwei Sätzen weg.

Wie die Sonsbecker warten auch die Herren 30 des TC Xanten noch auf den ersten Tabellen-Punkt. Bei TK 78 Oberhausen konnte der Aufsteiger schon mehr mithalten als beim 0:9 in Düsseldorf. Die 2:7-Pleite spiegelte nicht den Spielverlauf wider. „Wir gewöhnen uns langsam an die Klasse“, meint Kapitän Markus van Wesel, der mit seinen Mitspielern das Glück vermisste. Die Gäste verloren vier von vier Champions-Tiebreaks. Steffen Hoffmann im Spitzeneinzel und Marc Rippe siegten, während Patrick Schroers, Christian Scheffers, Henning Cleven sowie Felix Roggendorf mit leeren Händen dastanden.