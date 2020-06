Ratingen : Maar-Schule: Zwei Kinder mit Coronavirus infiziert

Ratingen Der Bund verzichtet in diesem Jahr auf zehn Prozent der Ausgleichsabgabe, die Arbeitgeber zahlen müssen, die zu wenig behinderte Menschen beschäftigen. Die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen waren von der Pandemie stark betroffen.

Außerdem werden auf Weisung des Gesundheitsministeriums zur Zeit alle Mitarbeiter des Fleischzerlegebetriebes Vion in Hilden ein weiteres Mal getestet. Dies teilte die Kreisverwaltung gestern mit. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnete der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 21 Infizierte, davon in Erkrath 3, in Haan 1, in Heiligenhaus 1, in Hilden 5, in Langenfeld 0, in Mettmann 1, in Monheim 0, in Ratingen 9, in Velbert 1 und in Wülfrath 0.891 Personen gelten inzwischen als genesen.