Am 16. und 17. April am Bergweg : Reitturnier in Veen am Osterwochenende

Am Veener Bergweg wird am kommenden Wochenende wieder ein Reitturnier stattfinden. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Am nächsten Wochenende wird auf dem Gelände am Bergweg wieder einiges los sein. 27 Prüfungen wurden ausgeschrieben. Das Mannschaftsspringen beginnt am Samstag um 16 Uhr.

Der Reitverein Eintracht Veen bietet ein Ausflugsziel fürs Oster-Wochenende an. Am Samstag und Sonntag steigt wieder auf dem Gelände am Bergweg das Traditionsturnier mit allem drum und dran wie vor Corona-Zeiten.

Am 16. April starten ab 8 Uhr die ersten der ingesamt 27 Prüfungen. In der Eignungsprüfung auf dem Dressurplatz zeigen sich die jungen Pferde in der Dressur und an einigen Sprüngen. Gleichzeitig präsentieren sich die jungen Springpferde im Parcours. Die schweren Prüfungen sind am Nachmittag zu sehen. Ab 16 Uhr beginnt das Mannschaftsspringen, in dem sich die verschiedenen Mitglieder der Reitvereine untereinander messen. „Aber auch für die Zuschauer lohnt es sich, vorbeizukommen. Die Preise der Getränkeflaschen werden drastisch reduziert. Natürlich findet die ganze Veranstaltung unter Corona-Schutzmaßnahmen statt“, teilte Vorstandsmitglied Angela Hügen mit.

Um 8 Uhr am Sonntagmorgen hält Pfarrer Herbert Werth einen Feldgottesdienst auf dem Turniergelände ab. Danach kann im Kuchenzelt gefrühstückt werden. Um 9 Uhr geht‘s mit den ersten Prüfungen los. Am frühen Nachmittag präsentieren sich die kleinsten Reiter in der Führzügelklasse. Hügen: „Diese Prüfung ist mit einem Süß-Faktor leicht zu umschreiben.“ Ab 14 Uhr schließen sich die Prüfungen der höheren Klassen der Dressur und dem Springen an. Werner Keisers, der 1. Vorsitzende des RV Eintracht Veen, und sein Team freuen sich, „endlich wieder aktiv werden zu können und hoffen auf viele Besucher“.

(put)