Neue Skaterpark in Wegberg : Auf die Bretter, fertig, los!

Arno Schäfer (vorne) macht einen ersten „Härtest“. Viele Jugendliche haben die neue Skateanlage bei der Eröffnung am Sonntag ausprobiert. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Wegberg Von der Abrissparty bis zur Neueröffnung ist nur etwa ein halbes Jahr vergangen: Ab sofort können Skater die neue Anlage am Hans-Gisbertz-Stadion ausgiebig nutzen. An der Planung waren die Jugendlichen von Anfang an beteiligt.