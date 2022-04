Fußball-Landesliga : Sonsbeck ist gerüstet fürs Gipfeltreffen

Offensivspieler Klaus Keisers war am Sonntag im Heimspiel gegen die VSF Amern zweimal in der Schlussphase für den SV Sonsbeck erfolgreich. Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck Der SVS bezwang VSF Amern auf heimischem Rasen mit 3:0. Klaus Keisers war an allen Treffern beteiligt. Ostermontag steht das Spitzenspiel auswärts gegen den Zweiten Blau-Weiß Dingden an.

Zufriedene Gesichter gab‘s am Sonntag fast überall im Willy-Lemkens-Sportpark zu sehen. Fußball-Landesligist SV Sonsbeck ist zurück in der Erfolgsspur und besiegte den VSF Amern mit 3:0 (1:0). Die Tore erzielten Klaus Keisers (2) und Alexander Maas. Da Verfolger BW Dingden mit 2:0 gegen Tönisberg gewann, bleiben die Sonsbecker mit fünf Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger an der Tabellenspitze. Ostermontag kommt‘s zum direkten Duell in Dingden. „Wir freuen uns auf das Spitzenspiel, aber jetzt genießen wir erst einmal den Sieg. Ab Dienstag beginnt dann die Vorbereitung aufs Dingden-Spiel“, meinte Trainer Heinrich Losing, der seine Mannschaft in allen Belangen verbessert sah im Vergleich zum 0:0 in Tönisberg eine Woche zuvor.

Der Gastgeber startete schwungvoll und ging bereits nach zehn Minuten nach einem sehenswerten Spielzug in Führung. Klaus Keisers eroberte sich denn Ball, und nach einem Doppelpass mit Jamie van de Loo flankte er butterweich auf den Kopf von Alexander Maas, der eiskalt vollendete. Nur zwei Minuten später tauchte Maas nach Hereingabe von van de Loo erneut mit seinem Kopf vor dem VSF-Tor auf. Aber diesmal bekam Sonsbecks Nummer 11 zu wenig Druck hinter den Ball.

Info Keisers-Doppelpack in der Schlussviertelstunde Es spielten Weichelt; Meier (90. Reuters), Elspaß, Schoofs, Leurs, Werner, Pütz, Maas (82. Janßen), Keisers (88. Armbrüster), Scheffler (67. Alzedaue), van de Loo (67. Fuchs). Tore 1:0 Maas (10.), 2:0 Keisers (78.), 3:0 Keisers (88.). Zuschauer 250.

Die Gäste, die auf ihren angeschlagenen Torjäger Darius Strode verzichten mussten, fanden in der Offensive kaum statt. Lediglich ein langer Ball, wo sich die Sonsbecker Hintermannschaft verschätzte, brachte etwas Gefahr. Auf einmal tauchte Amerns Luca Dorsch frei vor Keeper Tim Weichelt auf. Sonsbecks Kapitän parierte stark und hielt das 1:0 fest. In der Folge verpasste es der Tabellenführer, die knappe Führung auszubauen. Einige Abstimmungs- und Abspielfehler schlichen sich immer wieder bei den Rot-Weißen, die in hellblauen Trikots aufliefen, ein. Lediglich ein Distanzschuss von Nathnael Scheffler aus gut 18 Metern löste nochmals ein Raunen unter den Zuschauern aus.

Nach dem Seitenwechsel kam Amern nur noch ein einziges Mal vors Sonsbecker Gehäuse. Dorsch traf das Außennetz. Sonsbeck hatte zwar mehr Ballbesitz, spielte aber weiterhin zu ungenau, um sich zwingende Torchancen zu erspielen. Scheffler versuchte es in der 61. Minute erneut aus der Ferne. VSF-Keeper Dominik Jakobs konnte den Ball zwar nicht festhalten, fasste aber im Nachfassen vor dem schussbereiten van de Loo zu. In der 67. Minute stellte Losing um und brachte mit Max Fuchs und Ahma Alzedaue zwei neue Offensivkräfte. Keisers ging vom rechten Flügel in vorderster Front. Fuchs und Keisers waren in der Folge an allen Offensivaktionen beteiligt. Nach einem Doppelpass der beiden blieb Fuchs aus einer aussichtsreichen Position im Rasen hängen (75.).