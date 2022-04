Kirchen in Hilden und Haan : Oster-Gottesdienste auf einen Blick

Kirchen in Hilden und Haan

Die Kirchengemeinden bereiten ihre Oster-Gottesdienst vor, beispielsweise in St. Jacobus. Foto: Zelger, Thomas

Oster-Gottesdienste auf einen Blick: So feiern die Gemeinden der evangelischen und der katholischen Kirchen in Hilden und Haan die Ostertage.

Friedenskirche, Molzhausweg: Fr. 11 Uhr Abendmahlgottesdienst. So. 11 Uhr Familiengottesdienst. Mo. 11 Uhr Gottesdienst, 12.30 Uhr Taufgottesdienst.

Reformationskirche , alter Markt: Do. 19 Uhr Abendmahlsgottesdienst. Fr. 10 Uhr Abendmahlsgottesdienst. Sa. 23 Uhr Osternacht. So. 10 Uhr Gottesdienst.

Erlöserkirche , St.-Konrad-Allee/Ecke Kölner Straße: Do. 19 Uhr Gottesdienst mit Tischabendmahl. Fr. 11 Uhr Abendmahlgottesdienst. Sa. 23 Uhr Gottesdienst.berührend. So. 11 Uhr Gottesdienst.

Ev. Kirche , Kaiserstraße 44: Do. 19 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Saft). Fr. 11 Uhr GD (Pfr.in Gummel). Fr. 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Wein). So. 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Saft). Mo. 11 Uhr Gottesdienst mit Taufen.

Ev.-ref. Kirchengemeinde Gruiten-Schöller : Do. 19 Uhr Gottesdienst mit Tischabendmahl (im Gemeindehaus). Fr. 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (im Gemeindehaus). So. 7 Uhr Gottesdienst (auf dem Ev. Friedhof), 11 Uhr Familiengottesdienst (im Gemeindehaus). Mo. 11 Gottesdienst (im Gemeindehaus).

Katholische Kirche in Hilden und Haan

St. Jacobus , Mittelstraße: Fr. 11 Uhr Kreuzweg, 15 Uhr Karfreitagsliturgie. Sa. 10 Uhr Beichte, 22 Uhr Feier der Osternacht. So. 10 Uhr Hl. Messe, 19 Uhr Hl. Messe der ital. Gemeinde. Mo 10 Uhr Hl. Messe.

St. Konrad , St.-Konrad-Allee: Do. 19 Uhr Hl. Messe zum letzten Abendmahl. Fr. 12 Uhr Kreuzweg und Kreuzfeier für Kinder, 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi (mit Kommunionausteilung). So. 11.30 Uhr Hl. Messe. Mo. 11.30 Uhr Familienmesse.

St. Marien , Gerresheimer Straße: Do. 16 Uhr Abendmahlfeier für Kinder. Fr. 10 Uhr Kreuzweg, 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi. Sa. 22 Uhr Feier der Osternacht. So. 10 Uhr Hl. Messe. Mo. 10 Uhr Hl. Messe.

St. Chrysanthus und Daria, Königsstraße: Do. 19 Uhr Hl. Messe vom letzten Abendmahl. Fr. 11 Uhr Familienkreuzweg, 12.30 Uhr Jugendkreuzweg, 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi. Sa. 10 Uhr Beichte, 22.30 Uhr Feier der Osternacht. So. 9.45 Uhr Hl. Messe in ital. Sprache, 11.30 Uhr Familienmesse. Mo. 11.30 Uhr Hl. Messe.