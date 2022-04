Fußball-Bezirksliga : Ernüchterung macht sich breit in Moers und Xanten

Xanten Der TuS erwartet am Mittwoch den GSV zum Nachholspiel. Beide Mannschaften haben sich am vergangenen Sonntag nicht mit Ruhm bekleckert. Xanten musste sich von den Titelträumen verabschieden.

Mitte vergangener Woche waren die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten noch guter Dinge, ins Aufstiegsrennen der Gruppe 5 eingreifen zu können. Zwei Spiele mit neun Gegentoren später hat sich Ernüchterung breitgemacht am Fürstenberg. Vor der nächsten Nachholpartie am Mittwoch, 20 Uhr, auf heimischer Asche gegen den GSV Moers ist Tabellenführer SF Broekhuysen um elf Punkte enteilt.

Eben dieser Spitzenreiter hatte dem TuS am Sonntag die höchste Saison-Niederlage (0:6) zugefügt. „Diese sechs Gegentreffer und die Gegentore beim 3:3 in Walbeck müssen analysiert werden“, sagte Coach Johannes Bothen vor dem Training am Dienstagabend. In beiden Partien wurde der erkrankte Lars van Schyndel als Leader im zentralen Mittelfeld vermisst. Bothen geht davon aus, dass er auch gegen den GSV noch nicht zur Verfügung stehen wird. „Gerade in Broeckhuysen hat man sehen können, dass einige Spieler nach der Corona-Erkrankung noch nicht wieder richtig fit sind. Das soll aber keine Ausrede für die Klatsche sein“, meinte der TuS-Trainer. Lukas Maas (beruflich verhindert), Marius Neinhuis (verletzt) und Lukas Vengels (gesperrt) fehlen. Thomas van de Loo kann Bothen wieder einplanen. Der Einsatz von Jan-Paul Hahn (Rippenprellung) wackelt.