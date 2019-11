Reiten : Nikolaus-Turnier in Eversael mit acht Prüfungen

Eversael Die Richter Ilona Franken und Petra Simons schauen am 1. Dezember ab 10 Uhr in der Halle am Sandweg ganz genau hin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Über 80 Nennungen sind für die acht Prüfungen des Nikolausturniers des Reit- und Fahrverein „Graf von Schmettow“ Eversael eingegangen. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 1. Dezember, auf der Anlage am Sandweg um 10 Uhr. So stellen Pferd und Reiter zum Saisonende unter den fachkundigen Augen der Turnier-Richterinnen Ilona Franken und Petra Simons nochmals ihr Leistungsvermögen unter Beweis. Mit einem Dressurwettbewerb geht’s los, dem um 10.45 Uhr der Dressurreiter-Wettbewerb folgt. Im Anschluss reiten die Teilnehmer ab 11.30 Uhr zum Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp in die Bahn. Die Jüngsten präsentieren sich um 12 Uhr in einer Führzügelklasse.

Gegen 12.30 Uhr plant der Veranstalter eine Mittagspause, bevor ab 14 Uhr mit dem Spring-Reiterwettbewerb die Springprüfungen beginnen. Um 14.30 Uhr startet ein Stilspring-Wettbewerb ohne erlaubte Zeit sowie um 15.30 Uhr ein Standard-Spring-Wettbewerb. „Die letzte Prüfung, Jump and Run, ab 16.15 Uhr hat’s in sich. Pferd und Reiter sowie ein Läufer müssen den gleichen Parcours überwinden. Fehlerpunkte werden auf die Zeit hinzu addiert. Zum Abschluss hat sich gegen 17 Uhr der Nikolaus mit seinem Gefolge angekündigt.

(SD)