Hochkarätige Gitarrenmusiker spielen in Jüchen : Vier Konzerte beim Gitarrenfestival in Jüchen

Jüchen Die Gesamtschule in Jüchen und die evangelische Hofkirche werden zu Konzertsälen. Auftakt ist am 18. November unter dem Motto „Flamenco meets Classic“. Welche Gitarrenmusiker alles nach Jüchen kommen.

Drei Abendkonzerte und ein Mittagskonzert mit hochkarätigen Gitarristen bietet das fünfte Internationale Gitarrenfestival Jüchen, das das Team der Jüchener Gitarrenkonzerte in Kooperation mit dem Verein zur Förderung der klassischen Gitarrenmusik in Jüchen präsentiert. Daneben gehören der Wettbewerb, Workshops und Vorträge zum Programm. Künstlerische Leitung und Organisation liegen bei Arne Harder und Daniel März. Der Eintritt zu den Konzerten beträgt 15, ermäßigt 10 Euro (Reservierung per E-Mail an juechener-gitarrenkonzerte@web.de).

Das Eröffnungskonzert am Donnerstag, 18. November, 19.30 Uhr, in der Gesamtschule, Stadionstraße, gestalten das Duo di Gitarrone, das Duo März/Oldenbürger sowie das Flamenco-Duo Daniel de Alcalá/José Primo. Der Titel: „Jüchen Guitar Night – Classic meets Flamenco“. Am 19. November, 19.30 Uhr, folgt das Meisterkonzert in der Evangelischen Hofkirche in Jüchen. Gestaltet wird es von Goran Krivokapic, Professor für Gitarre an der Hochschule für Musik und Tanz Köln, Standort Wuppertal. Den Höhepunkt des Festivals bildet das Konzert am 20. November, 19.30 Uhr, in der Hofkirche. Das Duo Golz/Danilov präsentiert klassische und südamerikanische Gitarrenmusik. Das Mittags-Konzert mit Julia Trintschuk folgt am 21. November, 14 Uhr, in der Gesamtschule in Jüchen. Dort ist auch das Finale des Gitarrenwettbewerbs am 21. November, 17 Uhr. Einen Überblick gibt es unter www.juechener-gitarrenkonzerte.de.