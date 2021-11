Brauchtum in Kempen : So ziehen die Martinszüge im Kempener Land

Kempen Nach einem Jahr corona-bedingter Pause freuen sich die Kinder jetzt wieder auf St. Martin. Wann die Züge wo stattfinden und welchen Weg sie nehmen, haben wir hier zusammengestellt.

Der St.-Martin-Verein Klixdorf lädt für Samstag, 6. November, 17 Uhr, zum Martinszug ein. Der Zug stellt sich bei Krings auf (Oedter Straße), zieht über den Radweg in Richtung Schmitz-Gilsing, über die Ampel und über den Grünkesweg an Praas vorbei zum Kreuzsteg, über den Biesterfeldsweg bis zur Klixdorfer Schule, dort ist das Feuer.

Das St.-Martinskomitee Voesch lädt ebenfalls für den 6. November ab 17 Uhr zum Martinszug ein. Er stellt sich am Bürgerhaus in Escheln auf, dann geht es über die Straßen Voesch, An der Furth und Am Hoerenbroich zum Tümpweg zurück auf die Straße Voesch, über die Landstraße zum Boxweg und Sandweg, dort wird am Feuer die Mantelteilung gezeigt, bevor der Zug wendet und über Boxweg und Voesch zum Bürgerhaus zurückkehrt.