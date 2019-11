Reitsport : Die Jüngste reitet in Veen zur Vereinsmeisterschaft

Andrea Watterott nahm mit Dancing Queen an der Vereinsmeisterschaft teil. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Veen Jana Ingenerf gewann das Springen. Die zweite Titelträgerin des RV Eintracht ist Nina Keisers, die sich in der Dressur durchsetzte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Morgen vor der Vereinsmeisterschaft lag der Reitstall von Michael und Christiane Gesthuysen noch im Winterschlaf. Dann waren immer mehr Stimmen in der Stallgasse zu hören, Hektik kam auf: „Verdammt, mein Pony hat sich in seine Äppel gelegt. Kann mir jemand seine weißen Handschuhe leihen, ich habe meine vergessen.“ Die Prüfungen rückten näher.

Die letzten Vorbereitungen wurden vom Vorstandsteam des RV Eintracht Veen erledigt, und als Richter Dieter Kempken in die Halle kam, war’s um die Jüngsten geschehen. Ehrfürchtig wurde der Mann mit dem Hut beäugt. Pünktlich um 10 Uhr startete die Jugend. Die erste Schleife des Tages ging an Pia Tamara Brinkmeier mit ihrem Borgershof Rocco. Im Dressurreiter-Wettbewerb sicherte sich abermals Pia Tamara die goldene Schleife. In der E-Dressur lieferten sich die Stallpartner Tieme und Leon ein Duell. Leon lag knapp vorne – und Stephanie Balzer freute sich darüber, dass sich ihr Fahrpferd so toll präsentierte.

In der nächsthöheren Klasse zeigte sich Beauty und the Beast mit Nina Keisers im Sattel als durchlässigstes Pferd und gewann deutlich. Diese Prüfung war die erste Teil der Vereinsmeisterschaft im Viereck. Auch in der zweiten Teilprüfung, dem Dressurreiter-WB der Klasse A, ließ Nina Keisers die Konkurrenz hinter sich und sicherte sich den Titel.

Am Nachmittag wurde die Halle in die Hände von Michael Omainska gelegt. Er baute mit den Helfern für jede Prüfung den Parcours um. Im Spring-WB lag Kristin Oetelshoven und Chocominze vorne. In der Stilspringprüfung der Klasse A siegte Luisa Hendricks mit ihrer Menora. Es folgte das A-Springen. Mit einer tollen ersten und einer noch besseren zweiten Runde setzte sich „Senior“ Heinz Eberhard mit seiner Feodora durch.

Dann ging’s um die Schärpe des Vereinsmeisters. Georg Keisers, Heinz Eberhard, Tobias Welzel, Kathrin Wiegard und Michael Ingenerf mit seiner Tochter Jana waren am Start. Drei Reiter gingen fehlerfrei in die Siegerrunde. „Jana Ingenerf hatte als Jüngste das beste Auge und das größte Herz“, sagte Pressewartin Angela Hügen über die Veener Vereinsmeisterin 2019.

Auch im Jump and Dog gehörte der Sieg den Keisers. Steffi mit ihrer Rieke und Tobias mit Lucy absolvierten hintereinander als Schnellste den vorgegebenen Parcours.

(put)