Dreiband-Billard : BC Xanten zementiert Rang eins mit maximaler Ausbeute

Xanten Die Xantener Vorzeige-Mannschaft gewann in der 2. Bundesliga auch die letzten beiden Partien dieses Jahres.

Die Dreiband-Mannschaft des BC Xanten wird als Tabellenführer der 2. Bundesliga ins neue Jahr wechseln. Das Team um Kapitän Roger Liere holte in zwei Heimspielen die maximale Ausbeute. Erst wurde der SV Altenweddingen mit 8:0, dann BA Berlin mit 8:0 bezwungen. Der Spitzenreiter der Nord-Staffel liegt zwei Punkte vor dem ärgsten Verfolger, ABC Merklinde.

In beiden Billard-Partien waren die Hausherren die Favoriten. Und die Xantener überzeugten mit durchweg guten Leistungen. Zunächst war der Tabellenvorletzte aus der Nähe von Magdeburg zu Gast. Hermann Kleinpenning gewann gegen Manfred Schuffert mit 40:23 in 49 Aufnahmen, Uwe Arndt gegen Karsten Schubert mit 40:30 in 51 Aufnahmen.