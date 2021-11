Am 12. November im Rheinberger Ortsteil

St. Martin reitet durch Ossenberg. Ein Blick in den Garten von Schloss Ossenberg. Foto: C.K.

Ossenberg Vor dem Zug, der sich am Freitag, 12. November, um 18 Uhr, in Bewegung setzt, sollen die Anwohner den Weg im Rahmen der Aktion „Ossenberg leuchtet“ schmücken.

Nach einem Jahr Unterbrechung reitet St. Martin wieder durch Ossenberg. „Wir haben lange überlegt, ob wir den Martinszug wirklich starten lassen können“, betont Rudi Tepass vom Martinskomitee St. Josef Ossenberg. Letztendlich aber habe man sich dafür entschieden. Man hoffe auf die Vernunft der Zugteilnehmer. Eine Teilnahme am Zug ist für alle über Sechsjährigen nur mit Maske möglich. Auch der Abstand von 1,50 Meter muss eingehalten werden. „Dies werden Mitglieder des Martinskomitees und der Polizei auch kon­trollieren“, sagt Rudi Tepass. Nur so sei es möglich, dass in Ossenberg ein Martinszug stattfindet.