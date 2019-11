Tennis : Hochkaräter für Schwarz-Weiß Budberg

Budberg/Sonsbeck Die Herren 30 vom Mario Lesic haben sich verstärkt. Der der TC Sonsbeck spielt in der 2. Verbandsliga.

Als Aufsteiger in die 2. Verbandsliga geht’s für die Herren 30 des TC Sonsbeck allein um den Klassenerhalt. „Wir müssen natürlich schauen, wie die Gegner antreten. Aber auf den ersten Blick sind die Meldelisten so stark wie noch nie“, sagte Kapitän Benedikt Giesbers. „Wir haben im Sommer zum ersten Mal erlebt, dass aus den offenen Klassen Mannschaften nachkommen, die jünger und fitter sind als wir.“ An Position 1 schlägt Dominik Schütz (LK 8) auf. Erster Gegner in der Gruppe 11 ist an diesem Samstag auswärts RW Essen-Steele. Das erste Heimspiel steigt erst am 1. Februar 2020 gegen SW Essen.