Nachwuchsfußball : Ein effektiver Spitzenreiter, hitziges Duell in Moers

Ein effektiver Spitzenreiter, hitziges Duell in Moers

Kreis Die C-Jugend-Mannschaften aus Menzelen und Xanten hatten am vergangenen Spieltag nichts zu bestellen.

B-Jugend: GSV Moers – SV Menzelen 3:2 (1:0). „Es war ein hitziges Duell“, resümierte SVM-Coach Kevin Angenendt. Mit Torben Höffken und Andreas Heide kassierten zwei seiner Spieler jeweils eine Zeitstrafe in der zweiten Hälfte. Genau in der Phase, wo die Gäste nach einem Rückstand ins Spiel gefunden und durch Torben Höffken sowie Niclas Kolkenbrock getroffen hatten. Der GSV riss das Spiel wieder an sich. Sasa Utzeri, Nemanja Gnjidic und Edi Kleinschmidt netzten.