Leichtathletik : Brömmel möchte 2020 bei der WM in Kenia mitlaufen

Sonsbeck Bei der Cross-EM ist die Sonsbeckerin nicht dabei. Das Ticket für die Hallen-DM hat sie schon sicher.

Rahel Brömmel wird bei der Cross-Europameisterschaft in Lissabon nicht der deutschen U20-Mannschaft angehören. Die 17-jährige Läuferin des SV Sonsbeck verpasste auch beim zweiten Qualifikationsrennen in Darmstadt eine vordere Platzierung. Sie wurde über 4200 Meter 16. in 16:14 Minuten. Der Ärger hielt sich aber in Grenzen. „Die gesamte deutsche Elite der U18- und U20-Klasse war am Start“, sagte Trainer René Niersmann, der mit seiner Athletin, die 2020 ihr Abitur machen möchte, natürlich schon über die kommende Hallen- und Sommer-Saison gesprochen hat.