Rettungsschwimmen : Alpens kleine Helden im Wasser

Alpen Im Hallenbad am Schulzentrum ermittelten die Nachwuchsschwimmer der DLRG-Ortsgruppe die Vereinsmeister. Greta Bücken und Lasse Rösken nahmen nicht nur Pokale mit, sondern stellten auch neue Bestmarken auf.

Während die Jüngsten eine Bahn, also 25 Meter, zurücklegten, schwammen die anderen in drei Disziplinen die neuen Vereinsmeister aus. Besonders im Blickpunkt standen zwei Nachwuchssportler. So bekamen Greta Bücken und Lasse Rösken jeweils einen Pokal „für die beste sportliche Einzelleistung“. Beide verbesserten jeweils zwei Vereinsrekorde.

Wie es sich für eine Meisterschaft gehört, gab’s am Ende des Nikolausschwimmens eine große Siegerehrung. Verteilt wurden auch Medaillen und Urkunden, die ein breites Lächeln in die Gesichter der „kleinen Helden“ zauberten.

Das sportliche Jahr ist für einige der jüngeren Mitglieder nicht beendet. Es steht am 14. Dezember noch der Einladungswettkampf im niederländischen Weert an. Da ist die OG Alpen seit Jahren vertreten. Mitte Januar springen dann die älteren Retter in Weert ins Becken. „Die Veranstaltung ist so beliebt, weil dort auch andere Disziplinen wie die Familien-Staffel geschwommen werden“, meint Sven Helbig.