Landesliga Niederrhein Gruppe 2 : Sonsbeck lässt nichts anbrennen

In der ersten Halbzeit war Fichte Lintfort noch in Führung gegangen, aber schließlich gewann Sonsbeck mit 5:1. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Fichte Lintfort konnte eine Halbzeit lang auf den ersten Erfolg beim SVS seit vielen Jahren hoffen. Aber am Ende gewannen die Hausherren verdient mit 5:1.

Es bleibt dabei: Gegen Fichte Lintfort lässt der SV Sonsbeck nichts anbrennen. Im Landesliga-Derby am Mittwochabend setzte sich der SVS einmal mehr durch und schickte die Gäste, die schon mehr als zehn Jahre vergeblich auf einen Sieg gegen die Rot-Weißen warten, mit 5:1 (1:1) nach Hause. Dabei durften die Lintforter zumindest eine Halbzeit lang auf das Ende dieser Serie hoffen – woran allerdings die Sonsbecker maßgeblichen Anteil hatten. Nach einer Viertelstunde stand den Gastgebern zweimal der Pfosten im Weg, ein Treffer der Hausherren aus dem Gewühl heraus fand beim Schiedsrichter keine Anerkennung, und dann war da noch das Foul von SVS-Torhüter Stefan Hüpen, das Fichte per Strafstoß durch Nicola Serra zur Führung nach 20 Minuten nutzte.

Klaus Keisers glich zehn Minuten später per Kopfball aus, ehe der SVS nach dem Seitenwechsel nachlegte. Erst stand Max Werner nach einem Eckstoß goldrichtig, um zur Führung einzuköpfen (52.), dann legte Maximilian Fuchs uneigennützig auf Timo Evertz zurück, der zum dritten Sonsbecker Tor einschob (57.). Julian Thiel vergab Fichtes beste Möglichkeit im zweiten Abschnitt, ehe Fuchs in der 82. Minute und der eingewechselte Tobias Bolz in der Nachspielzeit den aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdienten Sonsbecker Erfolg perfekt machten.