Fußball-Vorbereitungspartie in Sonsbeck : SVS putzt Fichte im Test mit 2:0

Fußball-Vorbereitungspartie in Sonsbeck

Sonsbeck Jannis Pütz und Felix Terlinden schossen am Mittwochabend die Tore für die Sonsbecker.

Im ersten Durchgang gaben die Rot-Weißen schon den Ton an und vergaben durch Klaus Keisers (4./22./40.) sowie Max Fuchs (16.) einige Möglichkeiten auf die Führung. Die Gäste blieben blass. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Sonsbeck am Drücker, und Keisers ein ständiger Unruheherd. In der 50. Minute scheiterte Sonsbecks Nummer 13 erneut vor dem Fichte-Gehäuse. Die eingewechselten Pütz (68.) sowie Terlinden (80.) machten es besser und sorgten für das 2:0.