Blockmehrkampf-Meisterschaften der Schüler : Lukas Schwich überzeugt

Xanten Bei den Deutschen Blockmehrkampf-Meisterschaften der Schüler lief der Sonsbecker persönliche Bestzeiten. Am Ende fehlten nur wenige Punkte zu Bronze.

(RP) Die Leichtathleten des SV Sonsbeck haben bei den Deutschen Blockmehrkampf-Meisterschaften der Schüler in Lage (Westfalen) zwei vollkommen unterschiedliche Tage erlebt. So konnte Merret Manten (W14) nicht an ihre vorherigen Leistungen anknüpfen. Starke Windboen beeinträchtigten sie so sehr, dass sie am Ende mit 2434 Punkten und Platz 34 vorliebnehmen musste.