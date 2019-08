Fußball-Kreisliga A : SSV Lüttingen nimmt Revanche für Niederlage bei Stadtmeisterschaften

XANTEN Fußball-Kreisliga A: Xanten startet mit 1:3-Niederlage im Derby gegen die Fischer- dörfler. Nico Scholten und Maik Schmitz drehen Führung durch Marvin Braun um.

Beide Mannschaften waren bis in die Haarspitzen motiviert und wollten zu Beginn der Saison direkt mal ein Zeichen setzen. Nachdem Schmitz per Kopf scheiterte (17.) gingen die Domstädter in der 24. Minute durch Marvin Braun in Führung. Nach einem Foulspiel von Max Stapelmann an Mats Ole Wardemann ließ sich Xantens Kapitän nicht zweimal bitten und hämmerte den Strafstoß unter die Latte. Mit der Führung im Rücken hätte Bastian Röös (30.) sogar noch erhöhen können. Auf der anderen Seite scheiterten Scholten (33.), Oliver Tittel (35.) und Lars Neinhuis (40.).