Fußball-Kreisliga A : Sonsbeck II macht sich keinen Stress

Sonsbeck Thorsten Fronhoffs steht nun beim Bezirksliga-Absteiger an der Seitenlinie. Der sofortige Wiederaufstieg ist kein Thema. Der Altersdurchschnitt der Sonsbecker „Zweiten“ liegt bei gerade einmal 21,5 Jahren.

Als sich Thorsten Fronhoffs zu Beginn des Jahres in der Rheinischen Post zum SV Sonsbeck II äußerte, da sprach er noch von „langfristiger Etablierung in der Fußball-Bezirksliga“ und der „Wichtigkeit des Klassenerhaltes, um ambitionierten Spielern ein Sprungbrett für die erste Mannschaft zu bieten“. Am Ende kam bekanntlich alles ganz anders. Die zweite Vertretung des SVS stieg aus der Bezirksliga ab. Fronhoffs, der den Sonsbeckern schon Ende des vergangenen Jahres seine Zusage für die Nachfolge von Thomas Luyven gegeben hatte, wird künftig also einen A-Kreisligisten trainieren.