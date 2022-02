Fußball : Thorsten Fronhoffs wird Trainer des SV Sonsbeck II

Niederrhein Ab der neuen Saison übernimmt der 42-Jährige den Bezirksligisten. Zuvor war er Coach der U 19 des 1. FC Kleve. Auch die ersten Mannschaften des SV Sevelen und von Viktoria Winnekendonk hat er schon betreut.

„Ich werde mich im Februar der Mannschaft und mein Konzept vorstellen. Wir möchten uns langfristig in der Bezirksliga etablieren und ambitionierten Spielern ein Sprungbrett bieten, um auch den Weg in die Erste zu schaffen. Deshalb ist enorm wichtig, dass wir natürlich die Liga halten“, sagt der Coach.

Fronhoffs wird das nächste halbe Jahr nutzen, um die Sonsbecker Mannschaft kennenzulernen. Er will sich in der Zeit auch junge Spieler anschauen, um das Team ab Sommer gezielt zu verstärken. Thomas Luyven ist der Meinung, dass der Verein sich für den richtigen Nachfolger entschieden hat: „Ich helfe meinem Heimatverein gerne und muss zugeben, dass mir die Aufgabe als Cheftrainer auch Spaß macht. Aber eigentlich wollte ich ein Jahr Pause machen, um mehr Zeit für Familie, Beruf und mein anderes Hobby Tennis zu haben. Das möchte ich ab Juli nachholen. Und dann werde ich sehen, wann es wieder juckt. Ich kann mir durchaus vorstellen, wieder etwas beim SV Sonsbeck zu machen.“

Tobias Bogedain, der Sportliche Leiter des SV Sonsbeck, sagt: „Wir sind Thomas sehr dankbar, dass er uns in einer sehr schwierigen Situation geholfen hat. Innerhalb kürzester Zeit hat er es gemeinsam mit Thomas Loeffen geschafft, eine positive Aufbruchstimmung zu entwickeln und die Mannschaft sportlich wieder in die Spur zu bringen.“

Thorsten Fronhoffs war der einzige Kandidat, mit dem tiefere Gespräche geführt wurden. „Nach einem persönlichen Kontakt am 22. Dezember und ein paar Telefonaten gab uns Thorsten Heiligabend am Vormittag seine Zusage. Es war ein kleines Weihnachtsgeschenk“, so Bogedain. Luyvens Co-Trainer Thomas Loeffen, der sich noch von einer Knie-Operation erholt, wird auch zum Saisonende aufhören. Gespräche über eine Funktion an einer anderen Stelle in der Senioren- oder Jugendabteilung sind für Frühjahr geplant.