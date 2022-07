Fußball-Testspiel : Sonsbeck glückt die Generalprobe

Denis Massold (rechts) erzielte gegen Frechen in der 13. Minute den einzigen Sonsbecker Treffer. Der Neuzugang kam in der Vorbereitung auf vier Tore. Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck Der SVS gewann das letzte Fußball-Testspiel vor dem Oberliga-Start. Die Spielvereinigung Frechen wurde mit 1:0 bezwungen. Torschütze war der auffälligste Neuzugang in der Vorbereitung, Denis Massold.

Fußball-Oberligist SV Sonsbeck ist auch im letzten Testspiel vor dem Meisterschaftsstart am kommenden Sonntag beim SC St. Tönis ohne Niederlage geblieben. Gegen das Team der Spielvereinigung 1920 Frechen aus der Mittelrheinliga siegten die Rot-Weißen zwar knapp, aber nicht unverdient mit 1:0 (1:0). Vor rund 100 Zuschauern erzielte Denis Massold das einzige Tor des Tages. Der Neuzugang vom TSV Meerbusch hinterließ in den sechs Testpartien mit vier Treffern einen bleibenden Eindruck bei Cheftrainer Heinrich Losing und darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz in der ersten Oberliga-Partie in St. Tönis machen.