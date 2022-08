Fußball in der Region : Dezimierter SVS verliert Test beim Bezirksligisten

Leverkusen Der SV Schlebusch hat sich im Testspiel gegen den VfL Sindorf mit 2:3 geschlagen geben müssen. Für Trainer Markus Hilmer ist das Resultat aber sekundär. Derweil musste auch der FC Leverkusen eine Pleite hinnehmen.

An diesem Freitag geht’s für die Fußballer ins Trainingslager im heimischen Bühl. Neben einigen Übungseinheiten stehen die Tests am Samstag (15.15 Uhr) beim A-Ligisten SC Fliesteden und am Sonntag (15 Uhr) gegen den Nachbarn FC Leverkusen an.

Beim Landesligisten SC Germania Reusrath unterlagen die Fußballer des FC Leverkusen mit 2:5 (0:3). Trainer Lukas Beruda standen nur zwölf Spieler zur Verfügung, in der Schlussphase ging den Gästen die Kraft aus und Reusrath zog davon. Das Tor zum 1:3 (47.) erzielte Liridon Hoxhaj, Zugang Denis Kayla (57.) verkürzte auf 2:3. „Der Gegner konnte insgesamt sieben Mal wechseln. Das hat sich am Ende einfach bemerkbar gemacht“, sagte Beruda. Nun steht am Sonntag das Duell beim SVS an. Mit Ferhat Tuncer kehrt bis dahin eine wichtige Kraft in den Kader zurück.