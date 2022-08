Fußball-Kreispokal : Favoriten geben sich keine Blöße

Kreis Kleve Viktoria Goch siegt im Lokalduell beim SV Asperden zweistellig. Auch die SGE Bedburg-Hau, der Uedemer SV und der SV Rindern erreichen die zwei Runde.

Christian Roeskens, Trainer des SV Rindern, hatte sich die Sorge gemacht, dass die bislang überzeugenden Leistungen seiner Mannschaft in der Vorbereitung dafür sorgen könnten, dass es im ersten Pflichtspiel ein böses Erwachen geben könnte, weil sich seine Kicker ihrer Sache zu sicher seien. Doch der Fußball-Bezirksligist ging die Partie in der ersten Runde des Kreispokals Kleve/Geldern beim ambitionierten B-Ligisten Siegfried Materborn am Mittwochabend mit der gebotenen Seriosität an und schaffte einen 2:0 (0:0)-Erfolg.