Fußball-Kreisliga A : Der SV Herongen orientiert sich nach unten

Trainer Sebastian Tissen: „Die Vorbereitung läuft schleppend.“ Foto: FuPa

Straelen Spielertrainer Sebastian Tissen rechnet mit einer weiteren Saison, die für seine Mannschaft ganz im Zeichen des Abstiegskampfes stehen wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nils Hendricks

In der Spielzeit 2021/22 zeigte der SV Herongen zwei Gesichter. Nach einer enttäuschenden Qualifikationsrunde in der Fußball-Kreisliga A, die sie mit nur sieben Punkten auf dem vorletzten Platz abschloss, stürmte die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Tissen in der Abstiegsrunde regelrecht zum vorzeitigen Klassenerhalt.

Auch in der kommenden Saison wird man sich vermutlich eher in der unteren Tabellenhälfte aufhalten, glaubt Tissen. „Wenn wir ganz realistisch sind, geht es für uns wieder gegen den Abstieg. Für den Fall, dass uns durchgehend alle Akteure zur Verfügung stehen, kann man sicherlich irgendwo im Mittelfeld mitspielen. Wenn Spieler verletzt ausfallen sollten oder in Urlaub sind, dann wird es halt schwierig“, so der Coach.

Demzufolge lautet die Devise, möglichst schnell möglichst viele Punkte zu sammeln. Dabei richtet Sebastian Tissen eine Forderung an die jüngeren Kicker im Kader: „Sie müssen sich beweisen, präsentieren, herankämpfen. Das erwarte ich von ihnen.“

Der ligaintern höchste Altersdurchschnitt von 28,24 Jahren sorgt auch in der Saisonvorbereitung für einige Schwierigkeiten. Die bezeichnet der Spielertrainer bisweilen als katastrophal. „Unser Altersdurchschnitt spiegelt sich in den Ferien- und Urlaubszeiten wider. Die ersten zwei Wochen waren noch gut. Danach wurde es miserabel. Alles läuft sehr schleppend, wir kommen nicht wirklich in einen Rhythmus“, sagt Tissen.

Vorteilhaft sei andererseits, dass man auf ein in der Abstiegsrunde geschaffenes Grundgerüst zurückgreifen könne. Nun wolle man nur noch an Feinheiten und taktischen Details basteln. „Fitness ist ein Grundbaustein, der für unser System zwangsläufig erforderlich ist. In den letzten Testpartien haben aber manche Spieler gegen Ende noch zu sehr abgebaut, was Fehler zur Folge hatte“, sagt Tissen.