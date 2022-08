Rollkunstlaufen : Tiziana Kaletta aus Rheinberg ist DM-Mitfavoritin

Rollkunstläuferin Tiziana Kaletta möchte bei der DM ganz weit vorne landen. Foto: Erik Kaletta

Rheinberg Die Schülerin fährt bei der am Dienstag beginnenden Deutschen Meisterschaft in Heilbronn in ihrer Altersklasse um die Goldmedaille mit. Wenn der Doppel-Axel sowie Dreifachsalchow klappen und das Talent aus Rheinberg die Nerven im Griff hat, ist eine Platzierung ganz weit vorne drin. Tiziana Kaletta will sich zudem für die EM empfehlen.

Bei den Deutschen Meisterschaften im Rollkunstlauf im Heilbronner Rollsportstadion, die am 2. August beginnen, wird auch eine Rheinbergerin ihr Können präsentieren. Tiziana Kaletta aus Alpsray trifft in der Altersklasse Schülerinnen A auf 27 Konkurrentinnen. Und die Nachwuchsläuferin gehört zum engeren Favoritenkreis.

Der Rollentest am Dienstag auf der Betonbahn mit Epoxidharzbelag sei eine ganz wichtige Trainingseinheit, weiß Papa Erik Kaletta. Es geht darum, die richtige Wahl beim Härtegrad der Rollen zu treffen. „Beim TV Walsum-Aldenrade haben wir ausschließlich Möglichkeiten, auf PVC oder anderen mit Kunststoff beschichteten Böden zu trainieren. Das könnte ein ausschlaggebender Faktor im Hinblick auf die Platzierung sein. Aber im Allgemeinen kommt meine Tochter mit Betonbelägen sehr gut zurecht“, so Erik Kaletta. Die Kurzkür muss am Mittwoch präsentiert werden, das Kür-B-Finale für die Plätze neun bis 28 und das A-Finale finden am Donnerstag statt. Die Startreihenfolge wird vor den Wettkämpfen elektronisch ausgelost.

Tiziana Kaletta hat sich seit der Norddeutschen Meisterschaft konzentriert sowie fokussiert auf die DM vorbereitet und neben dem fast täglichen Rollkunstlauf-Training und einer zielgerechten Ernährungsanpassung zahlreiche Workouts und Einheiten im Fitnessstudio Injoy in Rheinberg absolviert. Trainerin Katharina Peter sagt: „Auf der Bahn bin ich sehr zufrieden mit ihr – sowohl technisch als auch konditionell. Sie ist gut drauf.“ Und Erik Kaletta ergänzt: „Ziel bei der DM ist es, den Wertungsrichtern schöne wie saubere Küren zu präsentieren. Der Rest kommt von ganz alleine.“ Wenn der Doppel-Axel sowie Dreifachsalchow klappen und die Schülerin ihre Nerven im Griff hat, ist eine Platzierung ganz weit vorne drin.

Die nationalen Titelkämpfe sind für Tiziana Kaletta nicht nur der Höhepunkt der Saison, sondern sie bieten auch die Möglichkeit, sich für die Europameisterschaften im September in Andorra zu empfehlen.

