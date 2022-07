Liveticker SV Straelen - FC St. Pauli : Beim SV Straelen wächst die Vorfreude stündlich

Die Fans des SV Straelen haben sich bereits mit eigens angefertigten Spieltagsutensilien eingedeckt. Foto: Markus Plüm

Liveblog Straelen In zwei Stunden ist es so weit - der Fußball-Regionalligist tritt in Duisburg in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten aus Hamburg an. Wir versorgen Sie hier laufend mit allen Infos zur Partie.

Heute steigt für den Fußball-Regionalligisten SV Straelen der vorläufige Höhepunkt des Jahres. In der Duisburger Schauinslandreisen-Arena empfängt die Truppe von Trainer Sunday Oliseh ab 13 Uhr den Zweitbundesligisten FC St. Pauli zum Spiel der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal 2022/23.

Wir versorgen Sie an dieser Stelle mit allen wichtigen Infos, Daten und Fakten zur Partie. Wir begleiten die Begegnung im Live-Ticker.