Fußball-Kreispokal : Rheinbergs Stadtmeister eine Runde weiter

Borths Keeper Pascal Kastendiek kassierte im Rheinberger Derby gegen Millingen drei Treffer. Foto: Armin Fischer (arfi)

Kreis Der SV Millingen schlug den TuS Borth erneut mit 3:0. Im Spiel in Menzelen gab’s sieben Treffer und zwei Rote Karten zu sehen. Der OSC Rheinhausen setzte sich gegen den SSV Lüttingen in Unterzahl durch.

Sechs der acht Pokal-Paarungen der ersten Runde, an der nur Kreisligisten teilnehmen, wurden am Sonntag ausgetragen. In Menzelen flogen zwei Spieler des Gastgebers mit Rot vom Platz. Zuvor hatte sich C-Ligist SuS Rayen kampflos übers Weiterkommen freuen können, weil der SV Vynen-Marienbaum keine erste Mannschaft mehr stellen kann. Das letzte Spiel der Auftaktrunde steigt Dienstagabend, 19 Uhr, zwischen B-Ligist SV Büderich und dem A-Ligisten FC Meerfeld.



TuS Borth - SV Millingen 0:3 (0:1). Wie im Finale der Rheinberger Stadtmeisterschaften in der Vorwoche setzte sich erneut die A-Liga-Mannschaft deutlich durch. „Es war ein verdienter Sieg, auch wenn wir nicht alles gezeigt haben“, resümierte Trainer Ulf Deutz, der mit dem Auftritt seines Teams vor der Pause nicht vollends einverstanden war: „Da waren wir zu passiv.“ Das änderte sich dann in der zweiten Hälfte. Die Gäste gingen nach einer halben Stunde nach Zuspiel von der linken Seite durch Lukas Mölders in Führung. In der 57. Minute schloss Rayk Bißling eine schöne Kombination über mehrere Stationen mit dem 2:0 ab. Den dritten Millinger Treffer steuerte Tim Böttcher bei (65.). Deutz: „Es waren schön herausgespielte Tore.“

Info Weiter geht’s zwischen dem 6. und 8. September Die zweite Runde MSV Moers – SV Budberg, FC Rumeln-Kaldenhausen – TuS Xanten, SV Orsoy – SV Scherpenberg, Alemannia Kamp – VfL Repelen, SV Schwafheim – FC Neukirchen-Vluyn, Concordia Rheinberg – GSV Moers, SuS Rayen – TuS Fichte Lintfort, DJK Lintfort – TV Asberg, Viktoria Birten – Viktoria Alpen, TuS Baerl – VfL Rheinhausen, Rumelner TV – OSC Rheinhausen, ESV Hohenbudberg – Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen, SV Büderich/FC Meerfeld – SV Ginderich, DJK Wardt – SV Millingen, Rot-Weiß Moers – TuS Asterlagen, Freilos: Borussia Veen. Die Spiele werden zwischen dem 6. und 8. September ausgetragen. Achtelfinale Die Auslosung wird in der Halbzeitpause eines der Zweitrunden-Partien stattfinden. Wo das sein wird, wird erst kurzfristig vom Kreisfußballausschuss (KFA) festgelegt. Spieltag ist Mittwoch, 7. Oktober. Die Runde der letzten acht Mannschaften ist dann für Samstag, 19. November, vorgesehen.

Patrick Heydrich, der Coach des B-Ligisten, sah „bis zum 0:2 ein ausgeglichenes Spiel“. Und weiter: „Es war mehr drin für uns. Der Auftritt war deutlich besser als im Stadtpokal-Finale.“



OSC Rheinhausen - SSV Lüttingen 1:0 (0:0). Beim reinen A-Liga-Duell ging‘s sehr eng zu. Am Ende siegten die Gastgeber vor an die 100 Zuschauer nicht unverdient mit knapp 1:0 (0:0). Erst fünf Minuten vor dem Schlusspfiff erzielte in der hart umkämpften Partie Burhan Sahin das goldene Tor für den Gastgeber. Und das fiel auch noch in Unterzahl, weil Samet Uz schon nach 14 Minuten wegen groben Foulspiels die Rote Karte gesehen hatte. Doch aus der nummerischen Überzahl konnte der SSV kein Kapital schlagen. Rund 75 Minuten lang bemühten sich die Gäste – ein Tor wollte nicht fallen.



Rot-Weiß Moers - SC Rheinkamp 4:2 (3:0). Rund 100 Zuschauer sahen zunächst starke Gastgeber im Spiel zweier B-Ligisten, die die ersten 45 Minuten klar beherrschten. Zweimal Daniel Vutz (4., 16.) und Simon Graeber (28.) sorgten für die beruhigende 3:0-Führung. Doch der SCR gab sich nicht auf, kam durch Vincenzo Fabio Zarbo (51.) auf 1:3 heran. Doch Vutz sorgte mit seinem dritten Tor zum 4:1 (56.) für die vorzeitige Entscheidung. Zarbos zweiter Treffer in der 87. Minute zum 2:4 kam für die Rheinkamper zu spät.



TV Kapellen - SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen 0:2 (0:2). Der gastgebende B-Ligist forderte dem A-Ligisten alles ab und hatte auch eine Reihe guter Torchancen. Doch nutzen konnten sie keine davon. Dustin Brands hatte mit seinen beiden Toren schon nach einer halben Stunde für die Entscheidung gesorgt (13., 30.). So war Gäste-Coach Emanuel Simons auch nicht unzufrieden mit dem Resultat: „Diese Begegnung war noch einmal ein guter Test vor dem A-Liga-Start. Der Sieg war schon verdient, wir hätten noch einige Tore mehr erzielen müssen. Allerdings hat Kapellen gut mitgespielt.“



SV Haesen-Hochheide - TV Asberg 0:3 (0:1). Lange Zeit hielt der B-Ligist gut mit. Bis zur Schlussphase lag das Team vor den 100 Besuchern nur 0:1 durch den verwandelten Elfmeter von Yasin Duman (43.) zurück. Kai Möller war es dann, der mit seinen zwei Treffern in der 78. und 83. Minute den am Ende durchaus verdienten Sieg für die Gäste sicherstellte.



SV Menzelen - FC Rumeln-Kaldenhausen 3:4 (2:2). Ein hartes Stück Arbeit hatte A-Ligist FCR beim B-Ligisten zu verrichten, um eine Runde weiterzukommen. Negativ war, dass mit Marcello Ecca wegen einer Notbremse nach 70 Minuten und Ron Witte in der Nachspielzeit wegen grobem Foulspiel zwei SVM-Akteure mit Rot vom Platz mussten. Nach dem 0:1 durch Lars Ritthoff (11.), drehten Niklas Kiwitt (16.) und Mario Alkämper (22.) das Spiel für die Gastgeber in eine 2:1-Führung um. Doch drei Treffer durch Yunier Manuel Ochoa Ibanez (39., 53., 56.) brachten das Team aus Rumeln-Kaldenhausen mit 4:2 in Führung. Das 3:4 durch Matthias Kaul (67.) war letztlich zu wenig.

(put/woja )