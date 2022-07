Fußball-Familie aus Geldern : „Das war eine außergewöhnliche Saison“

Info

Karriere Philipp Elspaß wechselte im Sommer 2020 vom SV Walbeck zum SV Sonsbeck. Seit 2015 kickt Christoph Elspaß für die Sportfreunde Broekhuysen. Beide wurden beim SV Veert ausgebildet.

Bilanz In der vergangenen Saison stand Philipp Elspaß in 25 Partien für den SV Sonsbeck auf dem Platz, er traf zwei Mal. Christoph Elspaß ist Kapitän der Sportfreunde Broekhuysen. Ihm gelangen drei Tore und zwei Assists in 26 Partien.

Termine Am Sonntag, 28. August, starten die SF Broekhuysen vor heimischem Publikum gegen den Mülheimer FC in die Spielzeit. Der Saisonauftakt steht für den SV Sonsbeck bereits am Sonntag, 7. August, beim SC St. Tönis an.